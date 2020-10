Die Grünen verloren 10.000 Stimmen an NEOS

Die Grünen konnten - wie die SPÖ - mehr als zwei Drittel (69 Prozent) ihrer Wähler von 2015 erneut von sich überzeugen. Dazu kamen rund 10.000 Stimmen von Erst- bzw. ehemaligen Nichtwählern hinzu, weitere 7000 Stimmen von den NEOS, 5000 von der SPÖ und 4000 von der ÖVP. Von den sonstigen Parteien gingen 2000 Stimmen an die Grünen, von ehemaligen FPÖ-Wählern konnte die Öko-Partei rund 1000 Stimmen lukrieren. Den größten Stimmen-Abgang verzeichneten die Grünen mit rund 10.000 an die NEOS und mit 9000 an die SPÖ; ebenso viele Wähler verloren sie an die sonstigen Parteien. Weitere 2000 ehemalige Grün-Wähler gaben diesmal der ÖVP ihre Stimme.