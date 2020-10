Am Ende wurde es noch richtig knapp für Österreich - was auch dem Teamchef auf- und missfiel: „Wir mussten fast noch den Ausgleich hinnehmen, so mussten wir noch zittern“, sagte Franco Foda nach Österreichs 1:0-Sieg in Nordirland in der Nations League. Im Grunde sprach Foda aber, vor allem bezogen auf die erste Halbzeit, von einer „sehr guten Mannschaftsleistung.“