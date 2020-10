„Es ist eine Liebeserklärung an die Stadt, nicht an das Wetter“, lächelt Regisseur Michael Sturminger. Immerhin waren die Dreharbeiten in Salzburg des Öfteren von Regen begleitet. „Und im Drehbuch regnet es wirklich oft, wenn auch nicht so oft“, hat der Drehbuchautor seinen Humor nicht verloren.