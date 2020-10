Was bedeuten die Wiener Wahlen für Salzburg? Vorerst einmal recht wenig. Also abgesehen davon, dass jetzt vielleicht bessere bundeseinheitliche Regelungen in der Corona-Krise möglich sein werden (Stichwort: Gastro-Sperrstunde). Der Wahlkampf in der Bundeshauptstadt hat sich in wirtschaftlich fast schon existenziellen Fragen als wenig förderlich erwiesen.