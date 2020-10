Der Mann verließ gegen 16:15 Uhr kurzzeitig die Schirmbar. Als er rund 10 Minuten später wieder zur Bar zurückkehrte, stand die Plane des Schirmes schon in Brand. Die verständigte Feuerwehr Axams rückte mit 6 Fahrzeugen und 50 Mann zum Einsatzort aus und konnte den Brand sofort unter Kontrolle bringen und löschen. An der Schirmbar entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden.