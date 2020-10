Aufgrund der Corona-Krise werden an den Turniertagen maximal 1000 Besucher in das „Henkelmännchen“ strömen. Das Karteninteresse wäre eigentlich riesengroß. Nichtsdestotrotz ist es ein höchst willkommener Anfang für ein dauerhaftes ATP-Turnier in Köln, wie Turnierdirektorin Rittner unisono mit dem Arena-Chef Stefan Löcher immer wieder betont.