Franco Foda hat am Sonntag für eine Überraschung gesorgt: Reinhold Ranftl steht im Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft in Belfast gegen Nordirland in der ÖFB-Startformation! Damit kommt der LASK-Kicker zu seinem zweiten Einsatz im Team. Wie erwartet beginnen auch David Alaba und Xaver Schlager, die am Mittwoch beim 2:1 gegen Griechenland noch geschont wurden. Die Positionsfrage rund um den Bayern-Star ist geklärt: Alaba spielt links hinten!