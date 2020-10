„Nicht nur, dass die Abteilung viel zu klein ist, mangelt es auch an Personal, vor allem an Ärzten“, schilderte Papa Gerhard seine Erfahrungen an der Kinder-Onkologie im Med Campus IV des Kepler Uniklinikums (KUK). Er betonte, dass das Pflegeteam zwar voller Empathie sein möglichstes tue, aber oft eben am Limit agieren würde. Gesundheitsholding-Chef Franz Harnoncourt reagierte prompt. „Wir nehmen die Beschwerde maximal ernst und werden auch aktiv auf den Vater zugehen, sofern er dies wünscht. Ich kann nur sagen, dass das Personal in diesem sehr sensiblen Bereich unsagbar motiviert und qualitativ top arbeitet. In der Pflege sind dort derzeit 20 Personen beschäftigt, bis Dezember kommen noch zwei weitere dazu. Außerdem verfügen wir auf der Abteilung über vier Kinder-Onkologen, elf Fach- und 15 Assistenzärzte“, so Harnoncourt. Stattliche Zahlen, die eigentlich ausreichend klingen. Wohlgemerkt meldeten sich gestern aber auch andere Eltern in der „Krone“-Redaktion, die das Empfinden des Vaters teilen.