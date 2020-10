Eine bereits tote Katze löste einen von drei schweren Unfällen aus, bei denen am Wochenende vier Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Beim Ausweichen krachte es in Grieskirchen nämlich. In Schärding hob ein Alkolenker im wahrsten Sinne ab und in Gaspoltshofen stoppte erst ein Baum einen wilden Ausritte.