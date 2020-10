„Es war eine Teamarbeit“

Erstmals sei es möglich, dass die NEOS in eine Koalition gehen und mit dieser eine solide Mehrheit bilden könnten. Die Freude sei riesengroß, so Meinl-Reisinger. „Jetzt wollen wir auch beweisen, was noch weiter gehen würde, wenn die NEOS in einer Regierung sind.“ „Ich glaube, es war eine Teamarbeit, aber ganz vorn stand ein Mann, dem wenig zugetraut wurde“, lobte sie auch den Spitzenkandidaten Christoph Wiederkehr.