Möglich wurde das Duell zwischen Struff und Otte, da einerseits der Schwede Mikael Ymer, der ursprünglich in der Auftaktrunde gegen Struff spielen hätte sollen, kurzfristig seinen Start bei dem mit 325.610 Euro dotierten ATP-250-Turnier absagte. Und andererseits dadurch, weil sich der Kölner Lokalmatador Otte durch ein 6:7 (6/8), 6:4, 6:4 über den Australier Marc Polmans in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde einen Startplatz im 28er-Hauptfeld erkämpfte. Polmans rückte übrigens als Lucky Loser ebenfalls in das Hauptfeld auf. Für Daniel Masur, der am Sonntag als zweiter Deutscher noch in der Qualifikation vertreten gewesen war, kam hingegen mit einem 5:7, 2:6 gegen den Schweizer Henri Laaksonen das Aus.