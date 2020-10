Mühevoll, bürokratisch (es fehlt die Letztlegitimierung per Gesetz) und finanziell aufwändig war der Weg dorthin für die Bauern. „Aber schauen Sie“, sagt Alois Kiegerl, Obmann und Motor hinter der Initiative „Stressfrei schlachten“. „Ich muss so agieren, dass ich mich in den Spiegel schauen kann. Und das kann ich mit dieser Methode. Ich will niemanden bekehren, der es anders macht - aber für uns ist die stressfreie Schlachtung der richtige Weg, auf dem wir bleiben.“