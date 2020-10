„Gratias maximus“ – „ein großes Danke“ richtete Generalvikar Severin Lederhilger am Sonntag Vormittag in seiner Homilie an Bischof Manfred Scheuer zu dessen 40-Jahre-Priesterjubiläum und den emeritierten Bischof Ludwig Schwarz, der am 4. Juni seinen 80. Geburtstag feiern durfte.