Unter dem früheren Sturm-Graz-Coach absolvierte die ÖFB-Auswahl bereits vor zwei Jahren zwei Duelle in der Nations League und kam dabei zu knappen Siegen. Daheim wurde 1:0, auswärts 2:1 gewonnen. Vor allem beim Spiel in Belfast gerieten David Alaba und Co. einige Male in Bedrängnis, was diesmal vermieden werden sollen. „Dafür müssen wir kompakt stehen, aber auch kreativ sein“, meinte Foda.