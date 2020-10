Zahlen sind enormes Risiko für die Senioren

Nicht nur am Rande der heimischen Fußballfelder, sondern auch in den Pflegeeinrichtungen des Landes grassiert der Virus immer wilder. Im Seniorenzentrum Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, hat sich ein neuer Covid-Cluster gebildet. Nach Angaben des Landes wurden am Sonntag 31 Fälle verzeichnet – siehe Seite 8 unserer heutigen Printausgabe.