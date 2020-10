Besitzerin binnen weniger Stunden ausfindig gemacht

Der Schatzsucher veröffentlichte ein Foto seiner Entdeckung auf Facebook, in der Hoffnung, so die Besitzerin zu erreichen. Nur wenige Stunden später konnte Anne ausfindig gemacht werden. Sie lebt mit ihrem Mann in Indre, knapp 500 Kilometer vom Strand entfernt, an dem der Ehering zuvor gefunden wurde.