Bereits am 30. September wurden der 37-Jährige und die beiden Frauen in der Peter-und-Paul-Kirche in Pearl River nordöstlich von New Orleans festgenommen. Ein Passant hatte damals kurz vor 23 Uhr Licht in der Kirche gesehen und durch das Fenster geschaut. Dort sah er den Priester und die Frauen, wie sie sich beim Sex auf dem Altar filmten.