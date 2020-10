„Not more of the same“, also nicht noch mehr vom selben, steht als Motto über dem 19 Seiten starken „Pamphlet“ (Buchbergers Eigenbezeichnung) zur Uni für Digitalisierung. Mancher Gedanke daraus war schon in der „Krone“ zu lesen, zum Beispiel das mathematische Denken als Grundlage für dynamische Problemlösungen, oder die Warnung, als Schwerpunkt der Uni ein digitales Modethema auszuwählen, das rasch eh Mainstream wird oder bald wieder überholt ist.