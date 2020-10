„Corona spielt den Regierenden in die Hände“

Die Themenlage sei außerdem nicht gerade im Sinne der FPÖ gelegen. „Corona spielt den Regierenden in die Hände“, so Mahdaliks Analyse. Außerdem habe es 2015, als die FPÖ mehr als 30 Prozent hatte, die große Flüchtlingsbewegung gegeben.