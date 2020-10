Nur zwei Spitzenkandidaten der Wien-Wahl haben am Sonntag ihre Stimme in einem Wahllokal abgegeben: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Bierpartei-Chef Dr. Marco Pogo. Während Ludwig eine absolute Mehrheit ausschließt, gab es um Pogo fast mehr Griss als um den Bundespräsidenten. Er kam mit 5,2 Prozent in der Hand - einem Bier, das er den anwesenden Journalisten schenkte - zur Stimmabgabe und sagte frei nach Hans Krankl: „Hauptsache, wir g‘winnen, alles andere ist primär.“