1967 wurde in Graz die erste feine Flasche Jägermeister abgefüllt. Eine kleine Sensation - denn außerhalb von Deutschland ist die Destillerie Franz Bauer heute der einzige in Lizenz abfüllende Betrieb für die bekannte Spirituosenmarke. Die traditionsreiche Firmengeschichte beginnt aber viel früher, nämlich bereits im Jahr 1920. Kurioserweise in einer Zeit, in der ganz Amerika gerade unter der Prohibition, also dem strikten Alkoholverbot, stöhnte.