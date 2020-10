Prinz Harry und Herzogin Meghan haben im Jänner bekannt gegeben, dass sie nicht mehr als Repräsentanten der Königin auftreten und in die USA ziehen werden. Den Plan setzten sie dann um und zogen über einen Zwischenstopp in Kanada nach Kalifornien, wo sie sich im Sommer ein Haus in Montecito gekauft haben. Von dort aus melden sie sich nun regelmäßig in Videoschaltungen zu aktuellen Themen.