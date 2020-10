Die SPÖ hat ihre Hochburg Wien eindrucksvoll verteidigt. Bei der Wahl am Sonntag kamen die Sozialdemokraten unter Bürgermeister Michael Ludwig laut ersten Trends auf 42,0 Prozent und konnten somit ihr Ergebnis von der vergangenen Wahl 2015 noch um gut zwei Punkte steigern. Von Platz vier auf Platz zwei verbesserte sich die ÖVP mit Spitzenkandidat Gernot Blümel, die bei rund 17,5 Prozent landet (2015: 9,2 Prozent). Platz drei geht an die Grünen mit derzeit 15,0 Prozent. Für die FPÖ setzte es das erwartete Debakel: Sie stürzte von 30,8 auf 10,0 Prozent ab. Die NEOS erreichen 8,0 Prozent, Heinz-Christian Strache liegt mit seiner Liste THC bei 4,0 Prozent und muss um den Einzug in den Landtag zittern.