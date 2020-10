„Wir wissen noch nicht, wann am Montag die Sperre aufgehoben werden kann. Der Landesgeologe wird voraussichtlich zwischen 8 und 9 Uhr am Montag eintreffen“, heißt es seitens der Polizei. Der Murenabgang hat sich am Sonntag bei Straßenkilometer 82,0 der Katschberg Straße ereignet. Ständiger Dauerregen dürfte der Auslöser dafür gewesen sein, dass der Hang in Bewegung geraten ist. Autofahrer müssen auf jeden Fall bis Montag über die Tauernautobahn (A 10) ausweichen.