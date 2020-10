Wie heute, Sonntag, bekannt wurde, hat sich im Bezirk St. Veit an der Glan ein Corona-Cluster gebildet. In einem Zentrum für psychosoziale Rehabilitation haben sich 15 zu betreuende Personen und vier Angestellte mit Corona infiziert. Auch in dem bereits von Corona betroffenen Völkermarkter Pflegeheim sind zwei weitere Mitarbeiter positiv getestet worden.