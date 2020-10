In einem am Samstag veröffentlichten Podcast zum Welttag der psychischen Gesundheit sprach die Herzogin gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry über ihre Erfahrungen mit Cyber-Mobbing und Hass im Netz. Im Podcast „Teenager Therapy“ sagte sie im Gespräch mit Schülern: „Mir wurde gesagt, dass ich 2019 die am meisten getrollte Person auf der ganzen Welt war - männlich oder weiblich.“