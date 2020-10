Zum fatalen Zwischenfall kam es gegen 8.30 Uhr in einem Haus in Ramsau im Zillertal! „Während die Eltern in der Küche Kindernahrung zubereiteten, bewegte sich der sieben Monate alte Bub in einer Gehschule durch die Wohnung und zog in einem unbeobachteten Moment am Kabel des Wasserkochers“, heißt es vonseiten der Polizei.