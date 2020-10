Der Pyramidenkogel erstrahlt heute, Sonntag, sobald es dunkel ist, in Pink. „Der Chip ist schon drin“, teilt man vom Pyramidenkogel mit. Aufgrund der schlechten Wetterlage wird der Pyramidenkogel leider nicht so gut zu sehen sein. Auch im übrigen Österreich erstrahlen zum Beispiel der UNIQA Tower oder das Riesenrad in Wien in Pink, in Oberösterreich das ARS Electronica, in Salzburg das Schloss Mirabell, in Tirol unter anderen die Bergiselschanze und in Graz der Uhrturm.