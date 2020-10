Viele neue Gesichter

Erst am vergangenen Wochenende hat Thomas Fankhauser die Franz-Senn-Hütte in den Stubaiern für diesen Sommer zugesperrt. „Das Tagesgeschäft war sehr gut, es haben viele Einheimische Urlaub in den Bergen gemacht“, sagt der Hüttenwirt. Er und sein reduziertes Team sind zahlreichen neuen Gesichtern begegnet. Unter den „Neuen“ ließen sich auch viele Ungeübte erkennen. Die haben dann die Unfallzahlen in die Höhe getrieben.