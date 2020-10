Zunächst hatte der Kanton am Freitagabend bzw. am Samstag früh gemeldet, dass sich insgesamt 1020 Personen nach dem Besuch dreier Klubs und Bars in Bern wegen eines Coronavirus-Falles in Quarantäne begeben müssten. Am Samstagabend meldeten die Gesundheitsbehörden dann, dass sich aufgrund einer anderen infizierten Person weitere 506 Bar- und Klubbesucher in Quarantäne begeben müssen.