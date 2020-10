Am Abend war ein 43-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Südoststeiermark mit dem Abschneiden von Ästen einer bereits gefällten großen Buche beschäftigt. Dabei wurde er von einem dicken Ast getroffen und mit beiden Beinen am Boden eingeklemmt. Er konnte selbst via Handy seine Mutter anrufen, die die Rettungskräfte verständigte.