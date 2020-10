Aber auch in Kärnten kann es noch im Laufe des Tages winterlich werden. „Selbst in Lagen um 500 Meter ist in Kärnten vorübergehend Schneeregen möglich“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Ein paar Zentimeter Nassschnee sind vor allem in den Karawanken sowie generell im zentralen und südlichen Bergland in Lagen ab etwa 800 Metern aufwärts zu erwarten.