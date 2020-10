„Wir kennen uns damit recht gut aus und haben für solche Schmieraktionen eigene Putzmittel“, berichtet Helmut „Luigi“ Unterluggauer von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. „Ich habe gleich meine Kameraden alarmiert, als ich auf Facebook die Verwüstung gesehen habe“, so Unterluggauer. Acht Kameraden der Berufsfeuerwehr sind mit Bürsten, Besen, Putzlappen und anderen Putzutensilien angerückt und konnten noch bis zu den Mittagsstunden fast alles entfernen. Am Montag wird dann noch ein Maler die letzten Reste übermalen und ein Steinmetz wird für die Feinheiten sorgen, dann dürfte die Stätte der Kärntner Einheit im Klagenfurter Landhaushof wieder in würdigem Glanz erstrahlen.