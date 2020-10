Ischgl - die Tiroler Tourismushochburg mutierte im Frühjahr medial binnen Tagen vom Wintersport- und Party-Hotspot zum veritablen „Superspreader“ und einem der „Epizentren“ in Sachen Corona in Europa. Das Krisenmanagement Tirols geriet massiv ins Fadenkreuz. Inzwischen laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und vier Amtshaftungsklagen gegen die Republik Österreich. Am Montag ist der vorläufige Höhepunkt: Die eingesetzte Expertenkommission stellt in Innsbruck ihren Bericht vor.