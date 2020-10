An Leistungsgrenze gehen

Unabhängig von allen Aufstellungsvarianten und Taktik stellte der Teamchef klar: „Bei aller Qualität, die der Gegner zuletzt am Donnerstag in Bosnien gezeigt hat – wir können natürlich auch in Nordirland gewinnen. Aber dazu wird es notwendig sein, dass wir wieder an unsere Leistungsgrenzen gehen, wir müssen bei 100 Prozent sein, wenn wir in Belfast bestehen wollen.“