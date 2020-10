Wie schon in Russland sind auch auf dem Nürburgring endlich wieder Zuschauer erlaubt, trotzdem waren gestern noch über 5000 Tickets zu haben. Corona und die frostigen Temperaturen sind wohl nicht der einzige Grund am mangelnden Ansturm – auch die jämmerliche Ausbeute von „Hausherr“ Sebastian Vettel. Auch im gestrigen Qualifying landete er nur auf Rang elf, während Ferrari-Kollege Charles Leclerc Vierter wurde. „Eigentlich hatte es sich ganz in Ordnung angefühlt, zumindest nicht so, als wäre mehr gegangen“, erklärte der vierfache Weltmeister. Erfrischend ehrlich. Ebenso wie Kollege Leclerc nach seinem überraschend starken Abschneiden: „Das haben wir nicht erwartet. Wir haben ein kleines Upgrade gemacht, es geht in die richtige Richtung.“