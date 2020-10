“Wir kaufen unsere Zutaten in Kärnten ein; das Korn, das Mehl, die Butter, Eier, Milch - alles, was wir so verarbeiten. Wir denken regional“, verspricht etwa Bäcker- und Konditormeister Hannes Kandolf aus Hermagor und reicht sein Hausbrot: voll im Geschmack, herrlich im Duft, am zweiten Tag noch besser als am ersten.