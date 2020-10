Ein Mädchenzentrum ist nun am Kaiser-Joseph-Platz auch in Villach zu finden, dort gibt es Workshops und Vorträge, auch über neue Berufe kann man viel erfahren. „In Coronazeiten haben mehr Mädchen als erwartet wegen Gewalt in der Familie Hilfe gesucht.“ Geschulte Experten sind da, oft tut allein das Reden gut. Das Mädchenzentrum hat das Ziel, Frauen ein selbstbestimmtes und vielfältiges Leben zu ermöglichen.