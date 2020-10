Immer wieder Sölden

Das vorläufige Ende einer schwarzen Serie für Salzburgs Skiasse seit Oktober 2019. Nach Maier flogen Bernadette Schild beim ersten Saison-RTL in Sölden, Hannes Reichelt und Christopher Neumayer kurz vor Jahresfrist in Bormio ab, allesamt mit Kreuzbandrissen. Dann traf es Stefan Brennsteiner mit einem Außenmeniskus-Riss und Knorpelschaden in Chamonix. Und schließlich landete Mirjam Puchner nach ihrem Schien- und Wadenbeinbruch 2017 zum fünften Mal in dieser Causa auf dem OP-Tisch, beendete die alte Saison vorzeitig.