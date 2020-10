Auch Seekirchen darf von der überregionalen Westliga der Top 2 im Frühjahr träumen. Die Schriebl-Crew zwang den FC Pinzgau zum zweiten Mal in dieser Saison in die Knie. Beim 2:1 trafen Reiter und Volkert per 30m-Traumtor. „Aufgrund der Chancenauswertung war der Sieg verdient, da ist Pinzgau heuer nicht so konsequent“, sagte SVS-Coach Schriebl. Anif schrieb nach vier Partien mit nur einem Punkt in Grünau (3:1) wieder voll an. Ein flottes 2:0 legte die Basis, mit Höltschls zweiten Streich war alles klar. Die Hausherren hatten einfach offensiv zu wenige Waffen.