Kurioses brachten auch die Taucher an der Seepromenade an die Oberfläche: von Muscheln bewachsene Gartenmöbel und schwere Sonnenschirmständer, einen Autoreifen und ein Schneeräumgerät aus Metall. Darüber hinaus wurden ein Sonnenschirm, ein Holzfass, Flaschen, Plastikmüll, Kunststoffnetze und Stahlbänder aus dem See gefischt. Die Entsorgung des geborgenen Ruderboots und des gesammelten Mülls übernehmen die Bundesforste, sie erfolgt über das Altstoffsammelzentrum Fuschl. Die regelmäßigen Seenreinigungsaktionen sind eine Initiative der Österreichischen Bundesforste in Zusammenarbeit mit lokalen Tauchvereinen, der Wasserrettung oder der freiwilligen Feuerwehr. „Die regionalen Vereine und Organisationen sind wichtige Partner für uns, um die Seen sauber zu halten. Die Zusammenarbeit funktioniert seit Jahren ausgezeichnet“, freut sich Georg Schöppl, Bundesforste-Vorstand für Finanzen und Immobilien. „Vielen Dank für das tolle Engagement!“