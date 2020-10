Während in der Grazer Bildungsdirektion sogar am Wochenende gearbeitet wird, um den Schulbetrieb bestmöglich aufrecht zu erhalten, fühlen sich die Schulleiter vom Gesundheitsministerium völlig im Stich gelassen. Sie verlangen einheitliche Vorgaben, was zum Beispiel die Quarantäne-Maßnahmen betrifft: „Denn so kann es nicht weitergehen!“