Der 35-jährige Wawrinka ist bei der bett1HULKS Championship neben Murray und Cilic der dritte Topstar, der bereits Grand-Slam-Titel erobert hat. 2014 triumphierte der Schweizer bei den Australian Open, 2015 bei den French Open und 2016 bei den US Open. Denis Shapovalov hat zuletzt mit dem Vorstoß in das Viertelfinale der US Open und dem Erreichen des Semifinales beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom sein großes Können unter Beweis gestellt und diese Woche mit Platz zehn erstmals den Sprung in die Top Ten der Weltrangliste geschafft. Auch Diego Schwartzman spielte in Rom groß auf und besiegte im „Foro Italico“ im Viertelfinale Rafael Nadal auf dessen Lieblingsbelag Sand in zwei Sätzen. Erst im Endspiel von Rom musste sich der wieselflinke Argentinier mit dem großen Kämpferherz dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic geschlagen geben.