Die Hochzeitseinladungen waren verschickt, der Innenhof in einem Gasthaus in Bad Vigaun für 100 Gäste am 26. September reserviert – dann kamen am 21. September neue, verschärfte Corona-Maßnahmen. „Die Braut kam dann verzweifelt zu uns und wusste nicht, was sie jetzt tun sollte“, berichtet die Frau des Wirten in Bad Vigaun. Nach langem Hin und Her entschied das Wirtspaar aber, die Veranstaltung abzusagen. „Uns war das Risiko einfach zu hoch“, so die Wirtin.