Erst am Freitag tauchten in Salzburgs Schulen wieder neun Neuinfektionen auf. Bisher wurden insgesamt 278 Schüler (von 73.500) sowie 92 Lehrer (von 9000) als Verdachtsfälle registriert. Betroffen waren 118 von 360 Standorten. An welchen Schulen die Infektionen auftreten, wie viele Schüler in Quarantäne müssen und wie viele aktive Infektionen es in den Einrichtungen gibt, darüber können Eltern und Lehrer oftmals nur spekulieren. Denn beim zweiten Schulstartgipfel am 23. September verständigten sich Bildungsdirektion und Landespolitik darauf, Corona-Fälle an Schulen nicht mehr bekannt zu geben. Ihr Hauptargument: Datenschutz. „Alle direkt Betroffenen wissen Bescheid. Was interessiert es jemanden aus Gastein, ob es in Michaelbeuern an der Schule einen Coronafall gibt? Dabei geht es oft nur um die Sensationslust der Leute“, meint Bildungsdirektor Rudolf Mair.