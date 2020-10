Nicht nur Wien ist anders, auch die heutige Wahl in der Bundeshauptstadt ist anders als alle bisherigen Urnengänge. Wegen der Corona-Pandemie, aber auch wegen des Rekords an ausgestellten Wahlkarten. Auf Bundesebene ist vor allem bei den Grünen ein lautes Aufatmen hörbar, der Spagat zwischen der Koalition mit den Türkisen und jener mit der SPÖ in Wien war für die Öko-Partei nicht leicht zu bewältigen.