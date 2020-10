Am Samstag gegen 14 Uhr lenkte eine 85-Jährige aus Rohrbach ihren Pkw auf der A7 in Fahrtrichtung Freistadt. Kurz vor der Abfahrt Linz-Dornach fiel ihr auf, dass sie sich verfahren hatte und nahm deshalb die Abfahrt in Dornach. Bei der Ampelkreuzung fuhr sie geradeaus in Richtung Universität. Dann wendete sie und fuhr zurück zur A7, wo sie auf der falschen Richtungsfahrbahn auf die Autobahn auffuhr.