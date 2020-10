Trotz hoher Infektionswerte in der Ukraine will auch Kiews Bürgermeister, Ex-Profiboxer Vitali Klitschko, tausende Zuschauer in das 70.000 Plätze fassende Nationalstadion lassen. Das Not-Team von Trainer Andrej Schewtschenko braucht Unterstützung. Zu Hause sind die von Corona und Verletzungen geplagten Blau-Gelben - bei der EM im kommenden Jahr Gruppengegner von Österreich - normalerweise eine Macht: In den letzten zehn Heimpartien gab es neun Siege und ein Remis. Aus Personalnot saß in Frankreich aber zuletzt der 45-jährige Torhütertrainer Alexander Schowkowski auf die Ersatzbank. Davor waren drei Torhüter wegen positiver Corona-Tests ausgefallen.