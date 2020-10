Seit seiner Jugend hegt er Begeisterung für Mühlen

Seine persönliche Begeisterung für Mühlen wurde bereits in der Jugendzeit geweckt, als er mit seinem Vater zum Angeln ging. „Vor 65 Jahren waren entlang unseres 22 Kilometer langen Fischwassers 24 Mühlen und auch sechs Sägewerke in Betrieb. Ich war in jeder Mühle und verbinde damit schöne Erinnerungen.“ Die Bauern haben früher ihr Getreide selbst zu Mehl vermahlen oder es mit einer Kuh zur benachbarten Mühle gebracht, wo oft einen ganzen Tag lang gemahlen wurde.