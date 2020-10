Schauplatz Schladming:

„Hoffentlich wird der 25. Nachtslalom 2022 wieder normal.“ Sagt Schladmings OK-Boss Hans Grogl. Und spielt darauf an, was Abertausenden Ski-Fans im kommenden Jänner nach aktuellem Stand der Dinge wohl im Herzen weh tun wird: 2021 steigt das große Nightrace ohne Zuschauer! „Derzeit ist es so vorgeschrieben: ohne Fans, ohne Side-Events.“Keine Startnummernauslosung, kein Rummel auf der Weltcupmeile. Autsch. „Es stimmt uns schon traurig, wir sind ja selber im Verein finanziell betroffen. Für uns ist’s unverständlich, dass sich so viele nicht an die Vorschriften halten und immer mehr Bezirke orange werden...“